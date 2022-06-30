Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi

Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde belediye ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ iş birliği ile Karne Şenliği ve Bisiklet Turu düzenlendi.

PAYLAŞ
  • 30.06.2022 11:30
  • Güncelleme: 30.06.2022 11:51
Yahyalı Belediyesi'nden çocuklara karne eğlencesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Yahyalı ilçesinde belediye ve Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ iş birliği ile Karne Şenliği ve Bisiklet Turu düzenlendi.

Düzenlenen etkinlikler 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanında yapıldı. Öğle saatlerinde başlayan Karne Şenliği’nde Spor AŞ tarafından kurulan oyun parkurlarında Yahyalılı çocuklar doyasıya eğlendi. Ayrıca yapılan yarışmalar ve dans etkinlikleri coşkuyu zirveye çıkardı. Karne Şenliği’ne katılan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk, çocuklar ile oyun oynayarak çocukların coşkusuna ortak oldu. Karne Şenliği’nin hemen ardından ise Ödüllü Yahyalı Bisiklet Turu yapıldı. 1000’e yakın çocuğun pedal çevirdiği tura Yahyalı Kaymakamı Metin Eyyüpkoca ve Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk de katıldı. Bisiklet turu sonrası ödül törenine geçildi. Törende konuşan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Olumsuz hava şartları nedeniyle ertelediğimiz Karne Şenliği’ni ve Bisiklet turumuzu bugün yaptık. İlçemiz meydanında Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ile birlikte bu güzel etkinliği sizler için hazırladık. Sevgili veliler, geleceğimiz olan evlatlarımıza sahip çıkalım. Eğer biz sahip çıkmazsak sokak sahip çıkar. Kötü insanlar sahip çıkar. Evlatlarımız ile ilgili alakalı olalım. Onların manevi yönden gelişmeleri için yaz Kur’an Kurslarına, okullarımızda açılan kurslara, camilere gönderelim. Gönderelim ki geleceğimize daha emin adımlar ile gidelim. Bugün ilçemizdeki okullarda birinci olan evlatlarımıza bisiklet dağıtacağız. Okul birincilerine bisikletleri hediye eden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a teşekkür ediyoruz. Yahyalı Belediyesi olarak bizde bisiklet turuna katılan çocuklarımıza çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 adet gr. Altın hediye edeceğiz. İnşallah önümüzdeki günlerde rafting ve yaz kampı etkinliklerimiz olacak. Bizi izlemeye devam edin” diye konuştu.

Etkinlikte son olarak bisiklet turuna katılan çocuklara çekiliş ile 3 bisiklet ve 20 altın hediye edildi. 22 okul birincisine bisiklet hediyeleri teslim edildi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayseri'de film sahneleri aratmayan kovalamaca

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

Kayserispor'da sağlık kontrolleri devam ediyor

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yavuz: 'Kayseri başka bir konsepte geçmiş'

Kültepe Kaniş Karum'da kazılar yeniden başladı

Kültepe Kaniş Karum’da kazılar yeniden başladı

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

Türkiye Şampiyonu Eda'nın hedefi Dünya Şampiyonluğu

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

HAK-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Arslan: 'Asgari ücrette enflasyonun üzerinde iyileştirme bekliyoruz'

Çok Okunanlar
1
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

2
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

3
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

4
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

5
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

6
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
MHP'li Enes Ertuğrul Kalın, 'Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak'

MHP’li Enes Ertuğrul Kalın, ‘Seçimi Cumhurbaşkanı Erdoğan kazanacak’

Başkan Cabbar: 'Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz'

Başkan Cabbar: “Bizden sonra gelecek kuşaklara bu bilgileri aktarmak adına önemli bir etkinlik yapıyoruz”

DAHA FAZLA
Öğretmen Semih Aslan: 'Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz'

Öğretmen Semih Aslan: “Öğrencilerimizin tercih döneminde mutlaka bir uzamana danışmalarını tavsiye ediyoruz”

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Erciyes'te 4'lü futbol turnuvası

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Bünyan'a bir yeşil alan daha ekleniyor

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

Kayseri OSB davasında 3. duruşma görüldü

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi

İl Başkanı ile görüşemedi, kapıyı tekmeledi