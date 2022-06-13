Ölen arkadaşları için çam ağacı dikip sırasına karanfil bıraktılar

Kırşehir'de, hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi için sınıf arkadaşları ve öğretmenleri okul bahçesine çam ağacı dikerek sırasına karanfil bıraktı.

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  • 13.06.2022 12:52
  • Güncelleme: 13.06.2022 12:52
Ölen arkadaşları için çam ağacı dikip sırasına karanfil bıraktılar
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kırşehir’de, hayatını kaybeden ortaokul öğrencisi için sınıf arkadaşları ve öğretmenleri okul bahçesine çam ağacı dikerek sırasına karanfil bıraktı.

Cumhuriyet Ortaokulu 6. Sınıf öğrencisi Meryem Gül Purcu’nun yakalandığı beyin tümörü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonrası, Kırşehir’deki arkadaşları Meryem Gül’ün anısını yaşatmak adına okul bahçesine çam ağacı dikip sınıfına karanfil bıraktı. İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Purcu’nun ölüm haberinin alınmasıyla birlikte sınıf arkadaşları okul yönetimine giderek arkadaşlarının adını yaşatmak istediklerini söyledi. Purcu’nun arkadaşlarının talepleri sonrası okul bahçesine yönetimin de kararıyla çam ağacı dikildi. Sınıf arkadaşları tarafından alınan karar doğrultusunda okulun giriş kısmına Meryem Gül Purcu’nun anısına çam ağacı dikildikten sonra sırasına karanfil bırakıldı. Arkadaşları, sessiz ve sakin bir kişiliğe sahip olan Meryem Gül’ü çok sevdiklerini söyledi.

Okul yönetimi çocukların davranışının destekçisi oldu

Cumhuriyet Ortaokulu Okul Müdürü Selim Erbaş, 6/A sınıfı öğrencilerinin arkadaşlarının ölümü sonrasında sergilediği davranışın kendilerini de mutlu kıldığını ve öğrencilerin talebinin hayata geçirildiğini belirtti. Erbaş, "Okulumuz adına Meryem Gül’ün ölümü bizleri üzdü. Öğrencilerimiz idaremizden talepte bulundu ve bizler de olumlu gördüğümüz talebi yerine getirdik. Meryem Gül, okul idarecileri, öğretmenleri ve arkadaşları tarafından da sevilen bir kişilikti" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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