Başkan Büyükkılıç, Saroğlan'da doğal gaz çalışmalarını inceledi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde gerçekleşen doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, doğal gaz çalışmalarında herhangi bir sıkıntı ve aksaklığın söz konusu olmadığını ifade etti.

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  • 13.06.2022 12:40
  • Güncelleme: 13.06.2022 13:14
Başkan Büyükkılıç, Saroğlan'da doğal gaz çalışmalarını inceledi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde gerçekleşen doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, doğal gaz çalışmalarında herhangi bir sıkıntı ve aksaklığın söz konusu olmadığını ifade etti.

Geçtiğimiz Nisan ayında Sarıoğlan ilçesinde ‘Doğal gaz Altyapı Çalışması Başlangıç Töreni’ ile başlayan çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Sarıoğlan ilçesi Çiftlik Mahallesi’nde Kayserigaz tarafından devam eden doğal gaz altyapı çalışmalarını yerinde denetleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgiler aldı. Burada açıklamalarda bulunan Başkan Büyükkılıç, “Bu bölgede yapılan doğal gaz çalışmalarını da yerinde inceleme fırsatı bulduk. Hatırlanacağı üzere bu sene inşallah Sarıoğlan’ımızda, Palas’ımızda, Çiftlik’imizde, Akin’imizde, Akkışla’mızda, Gömürgen ve Kululu’muzda doğal gaz ile buluşma söz konusu olacak” dedi.

2022 SONUNDA ÖZVATAN VE FELAHİYE DE DOĞAL GAZA KAVUŞUYOR

Bu senenin sonuna doğru Özvatan ve Felahiye bölgesinde çalışmaların başlayacağını ifade eden Büyükkılıç, daha sonraki süreçte Sarız ve Pınarbaşı ilçelerinde yapılacak doğal gaz çalışmalarıyla, Kayseri’nin tüm ilçelerinin doğal gazla buluşmuş olacağını belirtti. Doğal gaz çalışmalarında bir aksaklığın söz konusu olmadığının altını çizen Başkan Büyükkılıç, “Kayserigaz’ımıza, yüklenici firmalarımıza teşekkür ediyorum. Gördüğümüz kadarıyla vatandaşlarımızla diyalog halinde çalışmalarını sürdürüyorlar. Herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Sağ olsun Sarıoğlan Belediye Başkanımız da ne ihtiyaçları olursa o konuda da desteğini esirgemiyor. Muhtarımıza, başkanımıza, ilgili birimlerimize teşekkür ediyor, yapılan çalışmaların hayırlı, uğurlu olmasını ve inşallah hayırlı bir şekilde de sonuçlanmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

SARIOĞLAN’A TOPLAM 150 KİLOMETRE DOĞAL GAZ HATTI ÇEKİLECEK

Çalışmalar çerçevesinde Sarıoğlan ilçesi merkez mahallelerinden Bakarcak, Şenyurt, Gülyazı mahalleri ve merkez mahalle olmayan Palas ve Çiftlik mahallelerine yaklaşık 150 kilometre uzunluğunda doğal gaz hattı yapılması ve 2 bin 700 haneye ulaşılması planlanıyor.

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İHA

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