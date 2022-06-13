Kasten adam öldürme suçundan aranan 2 şahıs yakalandı
Nevşehir'de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.
- 13.06.2022 12:36
- Güncelleme: 13.06.2022 12:36
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Nevşehir’de haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile aranan iki firari hükümlü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Acıgöl İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Haklarında ’Kasten Öldürme’ suçundan 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ve S.D isimli şahıslar sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.
İHA
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