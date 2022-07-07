Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı

Konya Şehir Hastanesi'nde güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya'nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, 'Bayram izni almayacak mısın ağabey?' dedim. 'Alamayacağım, nöbetlerim var' dedi. Çarşamba günü şehit oldu dedi.

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  • 07.07.2022 17:48
  • Güncelleme: 07.07.2022 18:04
Öldürülen Doktor Karakaya'nın kardeşi ağabeyini anlattı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Konya Şehir Hastanesi’nde güvenlik görevlisi tarafından vurularak öldürülen Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ekrem Karakaya’nın kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, ’Bayram izni almayacak mısın ağabey?’ dedim. ’Alamayacağım, nöbetlerim var’ dedi. Çarşamba günü şehit oldu" dedi.

Hayatını kaybeden Dr. Ekrem Karakaya’nın Kayseri’nin Develi ilçesinde düzenlenen cenaze töreninden sonra açıklamalarda bulunan kardeşi Mehmet Murat Karakaya, "Ekrem kardeşim 23 yıllık bir doktordu. Önlüğünü giydiğinden bu güne kadar 7/24 çalıştı, tüm Develi, Kayseri halkı, daha sonra çalıştığı Karabük, Konya halkı şahit. Biz kardeşimizle yılda 10 gün bile tatil yapamadık, vakit geçiremedik. Geçen hafta pazar günü bir görüşme yaptık, ’Bayram izni almayacak mısın ağabey?’ dedim. ’Alamayacağım, nöbetlerim var’ dedi. Çarşamba günü şehit oldu. Sağlık bakanımız geldi, cumhurbaşkanımız aradı, hepsinden Allah razı olsun. Ekrem kardeşimiz gerçekten çalıştı, gayret gösterdi. Bir resmi hastası varsa bir de gayrı resmi hastası vardı. Ayak ağrılarından tutun da boğaz ağrılarına kadar her soran kişiye cevap verir, ilgisiz kalmazdı. Biz kendisinden memnunduk, Kayseri gurur duyuyordu. Rabbim rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

İHA

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