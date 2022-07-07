ERÜ'de '15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş' Konulu Konferans

Erciyes Üniversitesi'nde (ERÜ) '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri' çerçevesinde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs tarafından '15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş' konulu konferans verildi.

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  • 07.07.2022 17:43
  • Güncelleme: 07.07.2022 18:05
ERÜ'de '15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş' Konulu Konferans
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Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Anma Etkinlikleri” çerçevesinde Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs tarafından “15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş” konulu konferans verildi.

Sabancı Kültür Sitesi’nde düzenlenen konferansa Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Borlu ve Prof. Dr. Recai Kılıç, şehit yakınları ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Kuran-ı Kerim Tilavetinin ardından konferansın açılış konuşmasını yapan Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı ile meydanlara inen Aziz Türk Milleti, Millet iradesine hiçbir kuvvetin etki edemeyeceğini göstererek, şanlı tarihine yeni bir destan yazmıştır” dedi. Rektör Çalış, “Üniversitemiz tarafından düzenlenen “15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş” konulu konferansımıza hepiniz hoş geldiniz. Rengini Aziz şehitlerimizin kanından alan ay yıldızlı bayrağımızın gölgesi altında tarihi boyunca esarete boyun eğmeyen Aziz Türk milleti 15 Temmuz 2016’da, hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kalmıştır. Ülkemizin kılcal damarlarına kadar sızmış FETÖ mensubu hain teröristler, o gece vatanımızın ve milletimizin bütünlüğüne kast ederek, büyük Türkiye olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ülkemizi engellemeye çalışacaklarını sanmışlardır.

Aziz Türk Milleti, o gece, Hainlerin karşısında tek yürek olmuş ve tekbirler ile vatanımızın bölünmez bütünlüğüne sahip çıkmıştır.

Vatan ve bayrak aşkı ile bu hain şer odakları önünde dimdik duran milletimiz ülkemizin birliğine, beraberliğine ve milletimizin istiklaline kast edenlere geçit vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir” diye konuştu.

Erciyes Üniversitesi olarak, Vatanına ve milletine bağlı, şanlı tarihini bilen genç nesiller yetiştirmek amacıyla var güçleri ile çalıştıklarının altını çizen Rektör Çalış, şunları kaydetti: “ Ülkemizin saygın araştırma üniversitelerinden birisi olan Erciyes Üniversitesi, eğitim-öğretim, AR-GE ve inovasyon çalışmalarının yanı sıra vatanına ve milletine bağlı, şanlı tarihini bilen genç nesiller yetiştirmek amacıyla var gücümüz ile çalışmaktayız. Erciyes Üniversitesi olarak, 15 Temmuz Gecesi yaşananları unutmamak ve unutturmamak için bizler, her yıl çeşitli konferanslar, paneller ve o geceyi anlatan fotoğraf sergileri gibi bir dizi etkinlik düzenlemekteyiz. Bu çerçevede Üniversitemizde bugün gerçekleştirdiğimiz ‘15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş’ konulu konferansımıza katılarak bilgi ve birikimlerini bizler ile paylaşacak olan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sayın İhsan Şener Bey’e ve Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Bilge Gürs Hanımefendi’ye sundukları katkılardan dolayı teşekkür ediyorum.”

Rektör Çalış’ın konuşmasının ardından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs tarafından “15 Temmuz Gecesi Sergilenen Milli Duruş” konulu konferans verildi.

Başkan Bilge Gürs, konuşmasında 15 Temmuz Gecesi yaşananları anlattı.

“15 Temmuz hain darbe girişiminin üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen o hain geceyi unutmadık ve unutturmayacağız” diyen Gürs, sözlerini şöyle sürdürdü: “ Asker kılığına girmiş teröristlerin şeytani bakışları, gözleri dönmüştü adeta. İnsanlıklarını yitirmişlerdi. Savaşında bir ahlakı vardır. Kadınlara, çocuklara, silahsızlara ve sivil halka karşı yapılmaz. Onlarda o bile kalmamıştı. Kendilerini bir Dolara satan bir grup düşünün. İnsan bile denmez onlara. Kadına silah çeken, tehdit eden bir örgüt. Bu hainlerin karşısında ise iman gücünü yanlarına alarak, başları dik, alınları açık. Kahramanlarımız var. O kahramanlar ki, vatan, millet, iman ve devlet uğruna gözlerini bile kırpmadan dikildiler karşılarına. Tarih yazdılar o gece. Tarihe isimleri altın harfler ile yazıldı.”

Konferans Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs’e ve 15 Temmuz Şehitleri Kübra Doğanay ve Cennet Yiğit’in ailelerine plaket takdiminin ardından sona erdi.

Konferansın ardından Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Bilge Gürs ayrıca Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ı makamında ziyaret etti.

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İHA

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