Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı

Sivas'ta okula gideren iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

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  • 05.03.2022 10:07
  • Güncelleme: 05.03.2022 10:07
Okula giderken iki köpeğin saldırısına uğradı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ta okula gideren iki sokak köpeğinin saldırısına uğrayarak yaralanan çocuk güçlükle kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, olay, geçtiğimiz gün Sivas’ın Kangal ilçesi Yeni Mahalle Sivas Caddesi üzerinde meydana geldi. Okuluna gitmek için sabah saatlerinde evinden çıkan 4. sınıf öğrencisi Sefai Selvi (9) iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Olayı görenler küçük çocuğu saldırgan köpeklerden güçlükle kurtardı. Hastaneye kaldırılan Selvi’nin sırtında ve kollarında yaralar oluştu. Yaşadığı korkunç olayı anlatan minik çocuğun halen olayın etkisinde olduğu hissedildi. Baba Kenan Selvi, başka çocuklarında benzer saldırıları yaşamaması için tedbir alınmasını istedi.

İHA

Kayseri Gündem
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