Kapadokya'da ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor

Türkiye'nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve balon, ATV ve at turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi'nde bulunan müze ve ören yerlerini geçtiğimiz ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

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  • 05.03.2022 09:38
  • Güncelleme: 05.03.2022 09:38
Kapadokya'da ziyaretçi sayısı artmaya devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin peribacaları, kaya kiliseleri, yer altı kent yerleşimleri ve balon, ATV ve at turları ile önemli turizm merkezlerinden olan Kapadokya Bölgesi’nde bulunan müze ve ören yerlerini geçtiğimiz ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından turizme açık bulundurulan Göreme Açık Hava Müzesi başta olmak üzere Zelve, Açıksaray ve Mustafapaşa Ören Yeri, Nevşehir, Ürgüp, Hacıbektaş Arkeoloji ve Etnoğrafya ve Hacıbektaş Veli Müzesi, Hacıbektaş Atatürk Evi, Çavuşin, Gülşehir St. Jean, Mustafapaşa Constantin Eleni, Karanlık ve El Nazar Kiliseleri ile Özkonak, Tatlarin, Kaymaklı ve Derinkuyu yer altı kentlerini geçtiğimiz ay 83 bin 432 yerli ve yabancı turist ziyaret etti. Bölgeyi ziyaret eden turistlerden 26 bin 900 kişi Zelve Ören Yerini ziyaret ederken Göreme Açık Hava Müzesini ise 25 bin 605 kişi ziyaret etti. Kaymaklı Yeraltı Şehrini 13 bin 801, Derinkuyu Yeraltı Şehrini ise 7 bin 020 yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Kapadokya Bölgesindeki ziyaretçi sayısındaki artış turizmcileri de umutlandırırken, pandemi nedeni ile 2020 ve 2021 yılındaki turist sayısındaki azalmanın ardından 2022 yılına yükselişle başlayan Kapadokya Bölgesini geçtiğimiz yıl aynı döneminde 50 bin 668 kişi ziyaret etmişti.

İHA

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