Okul bahçelerinde biriken kar temizlendi

Yozgat İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde okul yolları ve bahçelerinde kar temizleme çalışması yaptı.

2021-2022 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi 7 Şubat Pazartesi günü başlayacak. Yozgat’ta etkili olan kar yağışı sonrası eğitimde aksamaların yaşanmaması için Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi ekipleri, il genelinde okul yollarını ve bahçelerinde biriken karları temizledi.

Kar yağışı ile birlikte 99 araç ve 175 personelle gece gündüz çalışarak köy yollarının tamamını açan İl Özel İdaresi ekipleri, şimdi de öğretmen ve öğrencilerin ulaşımda sıkıntı yaşamaması için okul yollarını açarak bahçede biriken karları temizledi.