Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açarak, tüm ilçelerde kapalı mahalle yolu bırakmazken, kentin en doğusu olan Sarız ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadelesini sürdürdü.

PAYLAŞ
  • 05.02.2022 15:31
  • Güncelleme: 05.02.2022 18:25
Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, yoğun tipi ve etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu da ulaşıma açarak, tüm ilçelerde kapalı mahalle yolu bırakmazken, kentin en doğusu olan Sarız ilçesinde yüksek kesimlerde karla mücadelesini sürdürdü.

Toplam 128 araç, 291 personel ile merkez ve ilçeler olmak üzere 16 ilçede çift vardiyalı olarak çalışan Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kar yağışının toplumun günlük yaşantılarına yönelik olumsuz etkilerini en aza indirmek ve yollarda trafik akışının sağlanabilmesi için mücadelesini sürdürüyor. Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, kar yağışı ve yoğun tipi nedeniyle 2 günde 65 kırsal mahalle yolunu açarken, kapalı olan mahalle yolu kalmadı. Kırsal ekiplerinin aralıksız çalışması sonucu, 20 Aralık 2021’den bugüne kadar 23 bin 176 kilometrelik yol ağında 2 bin 897 kırsal mahalle yolu ulaşıma açılmış oldu.

Gece gündüz demeden fedakârca çalışan ekipler, kentin en doğu ilçelerinden olan Sarız ilçesinde Demirtaş rampası ve İmirzaağa yolunda karla mücadelesine devam ederek, tipiden sıkıntılı yollara acil müdahale edip, yol genişletme çalışmalarını sürdürdü.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. hikaye yarışması başlıyor

Kültür sanat faaliyetlerinin öncüsü Büyükşehir'in 6. hikaye yarışması başlıyor

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: 'Çok keyifli bir maç izledik'

Kayserispor Onursal Başkanı Mehmet Özhaseki: "Çok keyifli bir maç izledik"

Bakan Koca uyardı: 'vefat sayılarımız yüksek'

Bakan Koca uyardı: “vefat sayılarımız yüksek”

Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor

Talas'ın tarihi mahzenleri suya kavuşuyor

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

KAYÜ ile EYUDER Arasında 'Eğitimde İşbirliği' Protokolü İmzalandı

Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam

Develi Belediyesi'nden işçi maaşlarına yüzde 41 zam

Çok Okunanlar
1
Kayserispor 'Hoca'sız kaldı

Kayserispor ‘Hoca’sız kaldı

2
Kendini asan kadın hayatını kaybetti

Kendini asan kadın hayatını kaybetti

3
Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

Kayseri Havalimanı Yeni Terminal Binası çalışmaları devam ediyor

4
Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

Adliyenin önünde kanlı pusu: 1 ağır yaralı

5
Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

Kayseri OSB'de yeni Başkan Yunus İmamoğlu

6
Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

Başkan Özdoğan kentsel dönüşüm bina sakinlerini ziyaret etti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Atom karınca, gece gündüz çalışıyor

Atom karınca, gece gündüz çalışıyor

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu

DAHA FAZLA
Özhaseki ve Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Özhaseki ve Büyükkılıç'tan esnaf ziyaretleri

Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor

Kayseri'nin en doğusunda karla mücadele devam ediyor

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nda kongre heyecanı

Lokantacılar ve Pastacılar Odası'nda kongre heyecanı

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi Hizmete açıldı

Altınoluk Trafik Eğitim Pisti ve Sosyal Tesisi Hizmete açıldı

Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet

Kayseri'de 355 çocuk koruyucu aileye emanet