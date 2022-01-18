Öğretmen ve öğrencilerden, 'Yenilenebilir enerji ve kentsel dönüşüm' projesi

Kocasinan Anadolu Lisesi öğretmen ve öğrencileri, Erasmus kapsamında 'Yenilenebilir Enerji ve Kentsel Dönüşüm' projesi başlattı.

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  • 18.01.2022 13:25
  • Güncelleme: 18.01.2022 13:28
Öğretmen ve öğrencilerden, 'Yenilenebilir enerji ve kentsel dönüşüm' projesi
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Kocasinan Anadolu Lisesi öğretmenleri Olcay Mutlu, İnayet Eroğlu ve Deniz Yılmaz’ın öğrencileriyle birlikte yürüttüğü yenilenebilir enerji ve kentsel dönüşüm projesinin uluslararası proje ortağı ise Yunanistan, Romanya ve İtalya’daki okul ve kurumlar. Proje kapsamında sürdürülebilir enerjiyi baz alarak restore edilmesi gereken binalar üzerinde çalışılacak. Ayrıca her ülke kendi bölgesinde yenilenebilir bir bina seçip, sürdürülebilir enerji baz alınarak nasıl restore edilebileceği üzerinde çalışacak. 

Kasım ayında Romanya’da öğretmen toplantısına katıldıklarını belirten Proje koordinatörü Olcay Mutlu, “Yaptığımız toplantıda çalışmaların nasıl yürütüleceği ve tarihleri, öğrencilerin nasıl motive edileceği ve seyahat edecek öğrencilerin hangi kriterlere göre seçileceği üzerinde yoğunlaştık. Aralık ayında ise İtalya’da renovasyon çalışmalarını çizebileceğimiz 5 günlük özel bir bilgisayar programı kursu aldık. İtalya’da ortak olduğumuz 3 kurum bulunmakta. Ortak okulumuz bu kurs için bize bilgisayar odalarını tahsis etmişti. Verimli bir çalışma oldu. Ülkemize döndüğümüzde öğrendiklerimizi öğrencilerimize aktardık, çalışmalar başladık” dedi.

Şu aşamada yenilenebilir binanın seçildiğini belirten Mutlu, öğrencilerle birlikte gidip binanın eksikleri üzerinde çalıştıklarını ve notlar aldıklarını söyledi. Mart ayında proje ortakları ülkelerden gelenlerin Kayseri’de misafir edeceklerinin anlatan Mutlu, “Hem okulumuzda hem Abdullah Gül Üniversitesi ve Erciyes Üniversitesi’nden hocalarımızın sunumlarıyla bilgilendirme toplantısı yapılacak. Öğrencilerimiz çizimlerinin ne aşamada olduğu değerlendirilecek. Seçilen bina ziyaretinde bulunulacak ve proje kapmasında o dönemde bile yenilenebilir çalışmalarıyla muhteşem eserler yaratan tarihimizin eşsiz Mimarı Mimarsinan’ın Ağırnas’taki evi ziyaret edilecek. Mayıs ayında ise öğrencilerimizle çalışmalarımızı değerlendirmek için Yunanistan’a gideceğiz” dedi.
Kocasinan Anadolu Lisesi Müdürü Bekir Koçtürk, “2010 yılından beri Avrupa birliği projeleri yürütmekteyiz. Bu projeler hem okulumuz öğretmenleri hem de öğrencilerine yabancı dil gelişimi, farklı kültürleri tanıma ve kendi ülke ve kültürleri tanıma fırsatı vermektedir. Bu tür projeler için dezavantajlı bir bölgede bulunan okulumuz öğrencilerine, vizyonlarını geliştirme imkanı sunmaktadır. Bu sebeple bu tür proje çalışmalarını yapmaya devam edeceğiz. Bu imkanları bize sunan, projede görev alan öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ederiz” ifadelerini kullandı.
 

BGC

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