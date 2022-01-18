Kayserispor'da devre arası transferler imza attı

.Kadir Has Stadyumu'nda düzenlenen imza törenine Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve yönetim kurulu üyeleri ile futbolcular katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Kulüp Başkanı Gözbaşı, 2 senedir sancılı dönemler geçirdik. İnşallah bu sezon başarılarımızla söz ettirmek istiyoruz. Şuan ligi ilk 10 takım içerisinde bitirmek istiyoruz. 'Düşme' kelimesini kullanmak kulüpte yasak. Asıl hedefimiz gelecek sene. Bu sene oturmuş bir kadro oluşturup gelecek sene farklı hedeflerle ilerlemek istiyoruz" diye konuştu.

" DEVRE ARASI BENİM VE YÖNETİMDEKİ ARKADAŞLARIMIZ İÇİN ZORLU BİR DÖNEM OLDU "

Kayserispor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı konuşmasına şöyle devam etti: "Alt yapıdan gelişenlerle de güçlenmek istiyoruz. Hem Doğan Alemdar'ı hem Emre Demir'i Avrupa kulüplerine gönderdik. Nurettin Korkmaz'ı da Portekiz'de bir kulübe gönderip gelişmesini istiyoruz. Yukatel Kayserispor’u futbol endüstrisi içerisinde kurumsal bir konuma getirmek ve kendi gelirini kendi yaratan bir modele dönüştürmek istiyoruz. Takımımız 5 maçtır yenilmiyor. Teknik heyetimizi ve futbolcularımızı kutluyorum. Bugün aramıza katılan futbolcularımıza 'hoş geldiniz' diyorum. Devre arası benim ve yönetimdeki arkadaşlarımız için zorlu geçti. Transfer yasaklarıyla uğraşırken bu sporcu kardeşlerimizi buraya getirmek zorlu bir süreçti ama sonucu güzel oldu."

BERTOLACCİ: KENDİMİ SAHADA GÖSTERMEK İSTİYORUM

Kayserispor'un Fatih Karagümrük'ten transfer ettiği ve 2,5 senelik sözleşme imzaladığı İtalyan futbolcu Andrea Bertolacci de, “Başkanımıza ve Kayserispor'a çok teşekkür etmek istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum. Kayserispor'un hedeflerine yardımcı olmak istiyorum. Az konuşmayı tercih ediyorum, kendimi sahada göstermek istiyorum" diye konuştu.

ABDULKADİR PARMAK: ELİMDEN GELEN KATKIYI SAĞLAMAK İSTİYORUM

Sarı kırmızılı kulübün, Trabzonspor'dan sezon sonuna kadar kadrosuna kattığı Abdulkadir Parmak ise, "Bu transferde başkanıma ve Hikmet hocama teşekkür ederim. Beni istediklerini hissettirdiler. 6 ay buradayım elimden gelen katkıyı sağlamak istiyorum" ifadelerini kullandı.

MERT ÇETİN: , HEDEFLERİMDEN HİÇ BİR ZAMAN VAZGEÇMEDİM

Kayserispor'un İtalya takımı Verona'dan sezon sonuna kadar kiralık olarak kadrosuna kattığı Mert Çetin ise konuşmasında, "Ahmet Çalık'ı kaybettik, burada olamadım çok üzgünüm. Umarım dün gece yaşanan depremde can kaybı yoktur. Kayserideyim, buraya gelmemde büyük rolü olan Berna başkan ve Hikmet hocaya teşekkür ederim. Bana güvendiler bende elimden geleni vermek istiyorum. Motive şekilde buraya geldim. Hedeflerim var, hedeflerimden hiç bir zaman vazgeçmedim. İtalya'da oynamadığım süreç oldu, farklı nedenler vardı. Şu an buradayım. Elimden gelenin en iyisini yapmaya hazırım. Basın mensupları olarak buradasınız ama benim sahada konuşmam gerekiyor. Milli takım hakkında da konuşmak istiyorum. Milli takım benim için çok değerli. 6 ay süreçte buradayım kendimi kanıtlayıp tekrar milli takıma dönmek istiyorum. İnşallah da takımca başarılı olup hedeflerimize birer birer ulaşırız" dedi.

ARİF KOCAMAN: BU GÜNLERE GELMEMDE EMEĞİ OLAN HERKESE TEŞEKKÜR EDERİM

Kayseri ekibinin Sakaryaspor'dan transfer ettiği ve 4,5 yıllık sözleşme imzaladığı Arif Kocaman ise, "Önceki kulübün Sakaryaspor'a bu günlere gelmemde emeği olan herkese teşekkür ederim. Berna Başkan ve Hikmet hocaya güvendikleri için teşekkür ederim. Bu kulüp için elimden gelen her şeyi yapacağım" açıklamasında bulundu.

Tören fotoğraf çekimin ardından sona erdi.

