Öğrencisi de olduğu ERÜ’ye rektör adaylığını açıkladı

ERÜ’de rektörlük seçimi heyecanı yaşanıyor. Mevcut rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın yardımcılığı görevinde de bulunan Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, geçtiğimiz aylarda Çalış’ın tasarrufuyla görevinden alınmıştı. İlkay, ilk adaylığını açıklayan kişi oldu. Akademik hayatı başarılarla dolu olan İlkay, yükseköğrenimine de ERÜ’de başladı. İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1984 yılında birincilikle bitirdi. Rektör adayı İlkay, yüksek lisansını aynı üniversitede 1987 yılında tamamladı. Doktora Yeterlik sınavını geçtikten sonra kayıt dondurarak YÖK Bursuyla Ağustos 1991’de lisansüstü eğitim için ABD’ye gitti. University at Albany, State University of New York’da Yoğun İngilizce Dil Programını 1992 yılında tamamlayarak, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)’da Industrial and Management Engineering alanında Ağustos 1993’de Master of Science (MS) derecesi aldı. Aynı üniversitede doktora programına kabul aldı. Erciyes Üniversitesinin doktora yapmasına izin vermemesi ve doktora kredisini ödememesi üzerine, ücretsiz izin alarak doktora tez çalışmalarını ABD’de tamamlayarak Kasım 1994’te Erciyes Üniversitesi’ne döndü. Mayıs 1996’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’nda İşletme Doktoru unvanını aldı.

Ocak 2011’de Üretim ve Operasyon Yönetimi Bilim Alanında Doçent, Ağustos 2016’da Profesör unvanlarını aldı. 1995 – 2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2011 – 2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdür Yardımcılığı ve Ekim 2018 – Haziran 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Başkanlığını yaptığı komisyon üyelerinin büyük özverisi ve desteği ile Erciyes Üniversitesi’ni Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programına hazırlamış, bu sayede Erciyes Üniversitesi 5 yıl tam akreditasyon alan 3 devlet üniversiteden biri olmuştur. Bunun yanı sıra, Eğitim Programı akreditasyonlarına öncülük etmiş ve destek vermiştir. Bu sayede başlangıçta 9 olan akredite program sayısı 42’ye yükselmiştir. Erciyes Üniversitesi 2026 yılı sonunda bütün eğitim programlarını akredite etmeyi hedeflemektedir.

Eğitim-Öğretim başlığına özel önem veren Prof. Dr. İlkay “Yükseköğretim Programlarında Kariyer Odaklı Eğitim-Öğretim Modeli” geliştirmiştir. Dijital dönüşüme de çok önem veren Prof. Dr. İlkay, bu alanda geliştirilen Kağıtsız Üniversite Yönetim Sistemi (KÜYS) Projesi’ne çok büyük destek vermiş, bu alandaki çalışmalarda yer almış ve yakından izlemiştir.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi bulunan Prof. Dr. İlkay, aralarında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinin de yer aldığı 10 projede proje yürütücülüğü yapmıştır. Prof. Dr. İlkay ayrıca, Kayseri’de aralarında bazı özel şirketlerin de olduğu KCTAŞ, Kayseri Şeker Fabrikası gibi birçok özel ve kamu kuruluşuna da uzun süreli danışmanlık hizmeti vermiştir. Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, evli ve 3 çocuk babasıdır.

Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay, üniversitelerin, liyakat sahibi, vizyoner, insana değer veren, iletişime açık ve lider özelliklerine sahip profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğini söyledi. İlkay, “Böylece üniversitelerin eğitim-öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkı alanlarında bulundukları kente, bölgesine ve Türkiye’mize çok daha üst düzeyde katkı sunabileceğini düşünüyorum” diye konuştu.