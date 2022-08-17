Eczacılar ülke genelinde iş bırakma kararı aldı

Eczacılar, yaşanan mesleki sorunlar ve ekonomik sıkıntılar nedeniyle Türkiye genelinde iş bırakma kararı aldı. Bazı eczanelerin kapanma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten Kayseri Eczacılar Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, yaşadıkları sıkıntıları anlattı. Konya’da 54 odanın katılımıyla yapılan toplantıda eylemlilik kararı alındığını anımsatan Akın, “Tabi ki de bu eylemlilik planı denilince farklı kesimlerden ‘eczacılar kepenk mi kapatacak’ gibi söylemler olduğunu gözlemliyoruz. Ancak bizim eylemlilik planımız direkt kapatmaya yönelik değil, sadece farkındalığın artırılmasına yönelik. Böyle giderse gerçekten de 28 bin eczanemizin, 14 bin tanesi kapanma tehlikesiyle karşı karşıya. Bu, Türk Eczacılar Birliği raporuyla da sabit, açıklanmış ve ispatlanmış durumda. Bizim burada temel isteğimiz ve birincil önceliğimiz ekonomik sorunlara bir an önce çözüm bulunması. Aksi halde her mahallede bulunan, sağlık danışmanlığı yapan eczanelerimiz kapanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacaktır. Tabi bunun yanında sadece eczanelerimiz değil kamu çalışanı meslektaşlarımızın da özlük haklarıyla alakalı da birçok sorunla karşı karşıya kalmaktayız” ifadelerin de bulundu.

‘TÜRKİYE ECZACILAR BİRLİĞİ BU KONUYU YARGIYA TAŞIMA KARARI ALDI’

Adaletsiz kat sayının diğer hekimlerle eşitlenmesini dile getiren Başkan Akın, “Geçtiğimiz günlerde ek gösterge yönetmeliği yayınlandı. Tabi ki de hekimlerimiz, diş hekimlerimiz fazlasıyla hak ediyorlar bu katsayıları. Ama eczacılara baktığımız zaman 5 yıl diş hekimliği fakültesinde okuyan insanlarla aynı eğitimi görmüş, dirsek çürütmüş kişilerin de 7’de biri, 8’de biri oranında daha düşük kat sayıda değerlendirilmesini biz kabul etmiyoruz. İnşallah bu durumda bir an önce düzenlenir. Çünkü Türkiye Eczacılar Birliği bu konuyu yargıya taşıma kararı aldı. Adaletsiz kat sayının diğer sağlık personelleriyle eşitlenmesi, diş hekimliğiyle ve diğer hekimlerle eşitlenmesi gerektiğini savunuyoruz. Sonrasında tabi sadece bunlarla bitmiyor mesleğimize dair birçok sorunumuz var” diye konuştu.

‘BİRÇOK İLACI BULMAKTA ZORLUK YAŞIYORUZ’

İlaç kararnamesinin koşullara uygun şekilde güncellenmediğini ifade eden Başkan Akın, “Vatandaş tarafından olan sorunlar da bizi çok yakından ilgilendiriyor. Çünkü bizim temel isteğimiz, temel hedefimiz sadece ekonomik problemler değil. Ticari faaliyetler sürdürüyoruz tamam ama son zamanlarda artık birçok ilacı bulmakta zorluk yaşıyoruz. Bizi en çok sıkıntıya sokacak olan da bu. Kronik rahatsızlığı olan birçok vatandaşımız ilaca ulaşmak da zorluk çekecek gibi gözüküyor. Bunun da temel sebebi ilaç kararnamesinin günümüz koşullarına uygun bir şekilde güncellenmemiş olması. Çünkü reel kurla ilaç fiyatlandırırken kura baktığımız zaman arada ki makasın bir hayli fazla olduğunu görüyoruz. Buradaki makas açıldıkça üretici firma Türkiye pazarında bulunmak istemiyor” şeklinde konuştu.

‘NORMAL VATANDAŞIMIZIN DA AFAKİ ÜCRETLER ÖDEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ’

İlaç satışında emeklinin de normal çalışanın da ilaç alırken afaki düzeyde ücret ödediğini ve bunlarla ilgili düzenleme yapılması gerektiğini vurgulayan Başkanı Akın, “Vatandaş açısından bir diğer sorunumuz ise artık fiyat farkı çıkarmayan hiçbir ilaç kalmadı. Emekliden tutunda normal çalışan vatandaşımızın da afaki ücretler ödediğini görüyoruz. Bunlarla ilgili bir düzenleme yapılması gerekiyor. Bizim burada temel isteğimiz kamu zarara uğramasın vatandaşımızın da cebinden çok fazla para çıkmasın” dedi.

‘ARTIK BIÇAK KEMİĞE DAYANMANIN ÖTESİNDE’

Eylem kararlarının farkındalık oluşturmak olduğunu söyleyen Başkan Akın, “Temel hedefimiz farkındalık yaratmak. Ama baktık çözüm bulamıyoruz, büyük katılımlı bir miting düzenleme kararı aldık. Sonrasında gerekirse vatandaşı mağdur etmeden, altını tekrardan çiziyorum bir kapanma eylemi gerçekleştirebiliriz. Artık bıçak kemiğe dayanmanın ötesinde iç organlara kadar ilerlemiş durumda. Bu eylemlilik sürecinde vatandaşlarımızın bizim yanımızda olması çok önemli” ifadelerinde bulundu.