Öğrenciler içeride veliler dışarda ter döktü

Kayseri'de Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1'inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

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  • 18.06.2022 11:16
  • Güncelleme: 18.06.2022 11:40
Öğrenciler içeride veliler dışarda ter döktü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) 1’inci oturumu olan Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı.

Türkiye genelinde 3 milyonun üzerinde öğrencinin katılacağı TYT heyecanı Kayseri’de de başladı. Refika Küçükçalık İlkokulu ve Ortaokulunda sınava girecek öğrenciler hazırlıklarını tamamlayarak, aileleri ile birlikte okula geldi. Öğrenciler büyük bir heyecanla sınava girerken, velilerin heyecanı da öğrencilerinkini aratmadı. Veliler çocukları için Kuran-ı Kerim okuyarak, dua ederek etti. Çocuğunu sınava getiren veli Ali Arslantaş, sınava katılım sağlayan bütün çocukların başarılı olmasını dileyerek; “Herkesin çocuğuna Allah zihin açıklığı versin. Çocuklarımızın ileride vatanına, milletine iyi bir insan olması için başarılı olmalarını diliyoruz. Yıl boyunca hazırlandılar. Emekleri boşa gitmesin” ifadelerini kullandı.

Veli Murat Sarıçiçek de, “İnşallah sınavları iyi geçer. Vatana, millete hayırlı bir evlat olurlar. Diğer öğrencilerinde inşallah emekleri zayi olmaz. Hepsi iyi ve güzel yerlere gelirler. Yola erken çıktık. Hazırlıklar tabi ki 1 gün önceden başlıyor. Hazırlığımızı yaptık. Sabah erken kalkıp, kahvaltımızı yaptık. İnşallah hayırlısıyla sınava girip, çıkarlar. Kendilerini de iyi yerlerde görürüz” dedi.

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İHA

Kayseri Gündem
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