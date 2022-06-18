Okuyarak kazandılar, altınla ödüllendirildiler

Sivas’ın Gürün ilçesinde düzenlenen, "Yaşamak İçin Oku-Yorum" projesinde dereceye giren öğrenciler altınla ödüllendirildi.

Gürün Kaymakamlığı himayesinde İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "Yaşamak İçin Oku-Yorum" Projesi düzenlendi. Proje çerçevesinde 2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı boyunca ilçede, merkez ve köy okullarında eğitim öğretimine devam eden öğrencilere, kitap okuma alışkanlığı kazandırmak, kitap okumayı sevdirmek, kelime dağarcıkları ile duygu ve düşünce hazinelerini zenginleştirmek, öz güven duygularını geliştirmek ve Türkçeyi doğru, güzel, etkili kullanma becerilerini artırmak amacıyla hazırlanan sekiz aylık plan dahilinde düzenli olarak çeşitli kitap okuma etkinlikleri düzenlendi.

Kaymakam Yazıcı, proje çerçevesinde yapılan çalışmaları ise şöyle açıkladı. “Sene başında ortaokul ve liseler için komisyon tarafından ayrı ayrı seçilen sekizer kitaptan yeterli miktarda okul kütüphanelerimize ulaştırıldı ve öğrencilerimiz okumaya başladı. Bu kitaplardan her ay bir tanesi farklı okullarımız tarafından farklı mekanlarda benim de katıldığım programlarda müzakere edilerek yaşamak için yorumlandı. Kitaplarla ilgili skeçler yapıldı, film ve belgeseller izlendi. Yılsonunda da bu sekiz kitaptan test usulü ile sınav yapıldı. Sınav sonrası öğrencilerimize sinema etkinliği yapıldı. Biz de derece giren öğrencilerimizi karne gününde ödüllendiriyoruz. İnşallah gelecek sene de projemizi uygulamaya devam edeceğiz.” Dedi.

Yazıcı, çerçevesinde dereceye giren öğrencileri altın ile ödüllendirdi. Kaymakam Yazıcı, ortaokul ve lise düzeyinde ayrı ayrı olmak üzere; birincileri yarım altın, ikincileri çeyrek altın, üçüncüleri ise gram altın ile ödüllendirdi. Ayrıca ilk 15’e giren toplam 30 öğrenciyi ise Kapadokya gezişle ödüllendirildi.