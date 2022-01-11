Öğrenci Servisi Yeni Fiyatları Güncellendi

 Kayseri'de 2021-2022 eğitim ve öğretim yılı okul servis ücretleri güncellendi. Böylece en yakın mesafe 330 lira olarak belirlendi.

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  • 11.01.2022 19:02
  • Güncelleme: 11.01.2022 19:02
Öğrenci Servisi Yeni Fiyatları Güncellendi

Kayseri Minibüsçüler ve Servis İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Yavuz Ay tarafından imzalanan okul servis ücretlerinin yeni fiyatları belirlendi. 
Böylece; 0-5 km 1. Bölge aylık 330 TL

0-10 km 2. Bölge 360 TL 
0-20 km 3. Bölge 380 TL

0-30 km 4. Bölge 440 TL 

30 km üzeri (km başına) 8.50 TL
Cumartesi ilavesi 1. Bölge 105 TL - 2. Bölge 110 TL- 3. Bölge 115 TL
Rehber Öğretmen 125 TL

Araç Cinsi 
Otobüs (22-29 koltuk arası) 0-20 km  390 TL
Minibüs/Otobüs (21 koltuğa kadar) 0-20 km 335 TL
Olarak belirlendi.

BGC

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