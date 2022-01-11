Hikmet Karaman: Ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız

Süper Lig takımlarından Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, 'Ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız' diye konuştu.

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  • 11.01.2022 18:14
  • Güncelleme: 11.01.2022 18:14
Hikmet Karaman: Ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız

Ligin 21'inci haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak olan Yukatel Kayserispor çalışmalarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Antrenman öncesi açıklama yapan deneyimli teknik direktör Hikmet Karaman, konuşmasına Konyasporlu futbolcu Ahmet Çalık'ın vefatıyla başladı. Karaman,  "Üzücü bir haber aldık. Geçtiğimiz senelerde burada maç oynadıktan sonra trafik kazası geçiren Josef Sural'ın acı haberini almıştık. Ahmet Çalık'ın ailesine Allahtan rahmet diliyorum. İttifak Holding Konyaspor ve Türk futboluna da başsağlığı diliyorum. Biraz öce toplantıda futbolculara da söyledim: Allah ne yazarsa o oluyor. Ecelden kaçılmıyor. Oyuncu arkadaşlarımız çok dikkatli olmalı. İzin günlerinde ya da antrenmana giderken aceleci davranabiliyorlar. Biraz zaman verip plan proje yapmamız gerekiyor. Bu hepimiz için geçerli. Diğer taraftan ecelin önüne de geçilmiyor" diye belirtti.
"HEPİMİZİN FEDAKARLIK YAPMASI GEREKİYOR"
Sar kırmızılı takımın deneyimli teknik adamı Hikmet Karaman, konuşmasının devamında, " Önemli bir deplasmana gideceğiz. Bazı futbolcularımızın tedavisi sürüyor. Altay maçında çok önemli bir galibiyet aldık. Futbolcularımızı kutluyorum. Bizi destekleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Ama çalışmak, gelişmek lazım. Eksiklerimizi gidermeliyiz. Bu uğurda hepimizin fedakârlık yapması gerekiyor. O nedenle lig uzun bir maraton, henüz ligin başındayız. Sezonun ilk yarısında neler yaşadığımızı gördük. Talihsiz sakatlanmalar, alternatif durumu gördük. Hem Lig hem de Türkiye Kupası maratonu bizi bekliyor. Bu maratona da hazırlanmalıyız.  Berna başkan bunun çalışmalarını yapıyor. Oyuncularımız da bu düşüncede olup ligi en iyi yerde bitirip Kayseri halkını mutlu etmek zorundayız" dedi.

BGC

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