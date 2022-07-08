Oğlunun ölümüne sebep olan şahsın akıl sağlığı yerinde çıktı

Olay, 11 Temmuz 2021 saat 14.30 sıralarında, Kocasinan ilçesi Fevzioğlu Mahallesi'nde meydana geldi. Müstakil evinin bahçesinde N.K. ile oğlu Abdulkadir Köse arasında ağaç kesme konusu nedeniyle tartışma çıktı. Karakolluk olan baba ile oğul arasında eve geldikten sonra kavga devam etti. Yaşanan kavgada baba N.K., ruhsatsız tabancayla açtığı ateş sonucu oğlunun ölümüne sebep oldu. Baba N.K. suç aletiyle polise teslim oldu. Baba hakkında Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'Alt soydan akrabayı kasten öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

SAĞLIK RAPORU ÇIKTI

Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanan sanık N.K.'nin yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık ile avukatı hazır bulundu. Mahkeme Başkanı, sanığın sevk edildiği İstanbul Adli Tıp Kurumunca beklenen akıl sağlığı raporunun mahkemeye ulaştığını söyledi. Sanık N.K.’nin cezai ehliyetinin tam olduğunun belirtildiği rapor okunup dosyaya konuldu.

‘KENDİMİZİ KORUMAYA ÇALIŞTIM’

Daha önceki ifadelerini tekrarladığını söyleyen N.K., “Meyve ağaçlarını kestiği için tartışmıştık. Karakola gittik, uzaklaştırma kararı istedim. Karakoldan eve gelince çatı katında bir şeyler kırıp döktü. Sonra elinde kazma ile aşağı inip, ‘şimdi seni hangi jandarma ya da polis kurtaracaksa gelsin' dedi. Bize zarar verecekti, amacım korkutmaktı. Evdekiler mağdur, torunlarımın yanına dönmek istiyorum. 70 yaşındayım, daha bugüne kadar karakol yüzü görmedim. Oğlum uyuşturucu yüzünden bu hale geldi” diye konuştu.

Sanık avukatı da

müvekkilinin tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.