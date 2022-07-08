Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı'nın gelmesiyle arefe gününde Kayseri'deki Kartal Şehitliği'nde şehit aileleri bayram ziyaretine geldi.

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  • 08.07.2022 18:27
  • Güncelleme: 08.07.2022 18:27
Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

2008 yılında Diyarbakır’da şehit düşen İsmail Uygun’un da ailesi tarafından mezarı başında anıldı. 

Kurban Bayramı arefesinden Kayseri’de bulunan Kartal Şehitliği’nde yoğunluk yaşanıyor. Her yıl şehit aileleri tarafından yoğun bir şekilde ziyaret edilen Kartal Şehitliği’nde duygu dolu anlar yaşanıyor. 2008 yılında Diyarbakır’da şehit düşen İsmail Uygun’da ailesi tarafından mezar başında anıldı. Şehit İsmail Uygun’un annesi Sultan Uygun’un söylediği sözler yürek dağladı. Oğlunu her zaman rüyasında gördüğünü söyleyen Sultan Uygun, “Bugün rüyamda oğlumun sadece elini gördüm. Oğlumun sadece elini görsem de çok mutlu oldum” dedi.

‘HER BAYRAM GELİP BİZİM O ELİMİZİ ÖPÜYORDU, BENDE ŞİMDİ OĞLUMU ÖPMEYE GELDİM’
Her zaman şehitliğe gereler oğlunu ziyaret ettiğini dile getiren anne Sultan Uygun, “Her bayram gelip bizim elimizi o öpüyordu, bende şimdi oğlumu öpmeye geldim. Oğlum 2008 yılında Diyarbakır’da şehit oldu. Teröristler karakola saldırmış. Oğlum öndeki teröristleri öldürmüş ama arkadan bomba atmışlar. En son nasıl olduğunu görmedim, tabutla koydular. Arkasında hanımı kaldı, çocuğu kaldı, biz kaldık. Demek ki oğlum Cenabı Allah’a daha yakınmış, Allah onu bizden daha çok seviyormuş ki aldı yanına, götürdü. Acı sadece anne ve babaya kaldı. Başka kimsede kalmaz. Onun acısını sadece inancım dindirdi yoksa başka hiçbir şey dindirmez” şeklinde konuştu.
Tüm Türkiye’deki şehit annelerin bayramını kutlayan Sultan Uygun, “Allah’ım hepsine sağlıklı ömürler versin, hepsinin acılarını dindirsin” dedi.

1ha

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