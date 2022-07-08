Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Kayseri'de Kurban Bayramı boyunca kent içinde toplu taşımanın ücretsiz olacağı açıklandı.

PAYLAŞ
  • 08.07.2022 18:24
  • Güncelleme: 08.07.2022 18:24
Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Belediye otobüsleri, tramvay ve özel halk otobüslerini tercih eden vatandaşlar ücret ödemeden gidecekleri yere ulaşabilecek. 

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri tramvaylar ve özel halk otobüslerinde kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı. Büyükkılıç, “Bayram süresince hemşerilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı bir kere daha kutluyorum”
Başkan Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 9 Temmuz günü başlayıp bayramın son günü olan 12 Temmuz Salı günü saat 23:59’da sona ereceğini belirtti. 
TOPLU ULAŞIM KARTLARI OKUTULMASI GEREKİYOR 
Ücretsiz toplu taşımadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplu ulaşım kartlarını yanlarında bulundurmaları ve toplu ulaşım araçlarındaki cihazlara ücretsiz okutma yapmaları gerekiyor.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayserispor'da futbolculara 3 gün bayram izni

Kayserispor’da futbolculara 3 gün bayram izni

İncesu pazarında arefe günü denetimi

İncesu pazarında arefe günü denetimi

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kurban Bayramı öncesi tatlıcılarda yoğunluk

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Kayseri Havaalanı 225 bin yolcuya hizmet verdi

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Dilendirilen 8 çocuğun ailesine işlem yapıldı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Kayseri TDP 1 ayda 6 bin 720 vatandaşa ulaştı

Çok Okunanlar
1
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

2
Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

Kayseri ve ilçelerinde kurban satış yerleri

3
Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

Kayseri'de 16 ayda 13 bin 428 kişi kalp krizi geçirdi

4
KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

KAYÜ Develi Hüseyin Şahin MYO, 15. Dönem Mezunlarını Verdi

5
ERÜ'de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

ERÜ’de görevden alınan Rektör Yardımcısı İlkay: Bahar Şenliğinde herhangi bir sorumluluğum yoktu

6
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı arefesinde şehitler unutulmadı

Kurban Bayramı'nda toplu ulaşım ücretsiz

Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

DAHA FAZLA
'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

'Çarşı Melikgazi' Kayseri'ye değer katacak

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Develi Emniyet Müdürü Öztürk terfi etti

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Vali Çiçek, bayram ziyaretlerinde bulundu

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

Kayseri'de 30 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 1 milyon TL'lik çalıntı eşya ele geçirildi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Özhaseki: 'Kılıçdaroğlu televizyonlara çıkıp, suçunu itiraf ederse hakkımı helal ederim'