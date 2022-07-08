Kurban Bayramı’nda toplu ulaşım ücretsiz

Belediye otobüsleri, tramvay ve özel halk otobüslerini tercih eden vatandaşlar ücret ödemeden gidecekleri yere ulaşabilecek.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı boyunca belediye otobüsleri tramvaylar ve özel halk otobüslerinde kent içi toplu taşımanın ücretsiz olacağını açıkladı. Büyükkılıç, “Bayram süresince hemşerilerimiz sadece belediye otobüsü ve tramvay değil özel halk otobüslerinden de ücretsiz faydalanabilecek. Bu vesile ile tüm İslam Âlemi’nin Kurban Bayramı’nı bir kere daha kutluyorum”

Başkan Büyükkılıç, ücretsiz ulaşım uygulamasının Kurban Bayramı’nın ilk günü olan 9 Temmuz günü başlayıp bayramın son günü olan 12 Temmuz Salı günü saat 23:59’da sona ereceğini belirtti.

TOPLU ULAŞIM KARTLARI OKUTULMASI GEREKİYOR

Ücretsiz toplu taşımadan faydalanmak isteyen vatandaşların toplu ulaşım kartlarını yanlarında bulundurmaları ve toplu ulaşım araçlarındaki cihazlara ücretsiz okutma yapmaları gerekiyor.