Niyazi Özcan son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden AK Parti 22. Dönem Milletvekili Niyazi Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

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  • 05.07.2022 15:28
  • Güncelleme: 05.07.2022 15:36
Niyazi Özcan son yolculuğuna uğurlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Hayatını kaybeden AK Parti 22. Dönem Milletvekili Niyazi Özcan, son yolculuğuna uğurlandı.

AK Parti 22. Dönem Kayseri Milletvekili Niyazi Özcan, tedavi gördüğü hastanede 73 yaşında vefat etti. Merhum Özcan için ilk olarak Kayseri Valiliği’nde tören düzenlendi. Törende, Kur’an-ı Kerim tilaveti okundu ve Özcan için dua edildi. Niyazi Özcan’ın cenazesi daha sonra Hulusi Akar Camii’ne getirildi. Merhum Niyazi Özcan’ın naaşı burada kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Cenaze namazına, Vali Gökmen Çiçek, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Haldun Taşan, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, AK Parti Kayseri Milletvekilleri Mustafa Elitaş, İsmail Emrah Karayel, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan, merhumun yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı.

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İHA

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