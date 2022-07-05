Kurban alırken ve keserken dikkat edilecek hususlar

Açıklamada Kurban kesiminde ve sonrasında nelere riayet edilmeli? Kurban eti nasıl işlenmeli? bunlara dikkat çekildi.

9 Temmuz Cumartesi günü idrak edilecek Kurban Bayramı için Tarım İl Müdürlüğünde basın açıklaması yapıldı. Burada konuşan Kayseri Tarım İl Müdürü Mustafa Şahin, kurban kesecek vatandaşların belediyeler tarafından belirlenen resmi kesim yerlerinde kurbanlarını kesmelerini ve ülkemizin önemli ekonomik kaynaklarından olan etin nasıl saklanması ve işlenmesi gerektiğine dikkat çekti. Şahin, “Asıl önemli olan bizim için ülkemizin en önemli kaynaklarından biri olan kırmızı etin Kurban Bayramındaki kesim sonrasında herhangi bir şekilde telef olmasının önüne geçebilmek. Vatandaşlarımıza Belediyelerimizin belirlemiş olduğu resmi kesim yerlerinde kurbanlarını kesmelerini bir kez daha hatırlatmak istiyoruz. Çünkü bu alanlarda kesilecek olan kurbanlarda, olası tazminata dayalı bir hastalık tespit edilirse, bunlara oradaki veteriner hekimimiz tarafından rapor haline getiriliyor. Daha sonrasında Bakanlığımız tarafından kurban bedellerinin yüzde 90 kadarını ödüyoruz. Bir başka hususta kesilen kurban etinde olabilecek sıkıntı bölgeler varsa yine hekim arkadaşlarımızın gözetimi altında bu etlerin işlenmesi ve hızlı bir şekilde soğuyarak evlerimize nakledilmesi gerekir. Etlerin dinlendirilmeden, soğuk zincirde bekletilmeden hemen işlenmesi veya kıyma çekilmesi kaliteyi düşürüyor. Kurban kesen vatandaşlarımızın buna riayet etmesini istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘BU İŞTE EHİL OLANLAR KURBANI KESMELİ VE İŞLEMELİ’

Özellikle büyükbaş kurbanın kasap tarafından kesilmesi gerektiğini belirten Şahin, “Bu işte ehil olan kasapların kestiği hayvanlar yine işinde ehil olan kişiler tarafından işlenmeli. 365 gün içerisinde sadece bir gün et kesen, et işleyen ya da bu hizmeti vermeye çalışan kişi veya kurumlar çok büyük sıkıntılar oluşturmaktadır” dedi.

RECEP BAĞLAMIŞ: ‘HİZMET ŞARTALARINA UYMAYAN YERLERE CEZAİ İŞLEM UYGULAYACAĞIZ’

Vatandaşların kurban vasfını taşıyan hayvanları satın almasını uyarısında bulunan Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış da, “Vatandaşın kurban alırken kurban vasfını taşıyan hayvanları almasını ve bu hayvanların kesim aşamasında hijyen şartlarına uyan belediyemizin göstermiş olduğu ruhsatlı mezbahalarda, besi çiftliklerinde kesmelerini önemle rica ediyoruz. Kurbanın 4. gününe kadar kıyma çekim hizmetimiz oluyor. Vatandaşlarımız şarküteri, kasap ve market dışında kıyma çekimi yaptırmasınlar. Tarım İl Müdürlüğümüz ve belediyelerimiz hizmet şartlarına uymayan, ruhsatlı olmayan yerlerle ilgili de kontrollü cezai işlem uygulayacağız. Vatandaşlarımızın hijyen kurallarına uymayan yerleri Tarım İl Müdürlüğümüze ve Belediyelerimize şikâyet etmesi noktasında isteklerimiz var” şeklinde konuştu.

MUSTAFA BAYIRBAŞ: ‘HİJYEN KONUSUNDA TAM TEKMİL ÇALIŞMA YAPACAĞIZ’

Vatandaşları sokak ortasında et çekimi yapmamaları hususunda uyaran Kasaplar ve Besiciler Odası Başkanı Mustafa Bayırbaş ise, “Vatandaşlarımız evlerde, bodrumlarda çıkarılan makinelerle et çekimi yaptırmasınlar. İnşallah bu sene hijyen konusunda temkinli çalışma yapacağız. Hatta bir arzum var bu iki günün içerisinde sokak ve caddelerde bir denetim yapalım veterinerlerle. Birçok noktada ‘et çekilir’ diye afişler asılmış bile. Vatandaşları da kurban alırken şu noktalara dikkat etsinler; Akli dengesi yerinde olan hayvan kurbanlık olur. Yarım kulağı kesik, kuyruğu kesik olan hayvanlar kesilmez. Halkımızdan ilk ricamızda malı alırken kulak küpelerine bakmaları ve ağzından salya akmamasına dikkat etmeliler. Dinimiz açısından hayvanı kesecek olan kasabın tekbir getirmesi besmele çekmesi lazım” ifadelerinde bulundu.