'Çarşı Melikgazi' projesinin temeli atılıyor

Melikgazi Belediyesi tarafından yapılacak 'Çarşı Melikgazi' projesinin temeli atılıyor. İçerisinde meyve – sebze, et-balık ürünlerinin yanı sıra baharatçı, çiçekçi, pastane gibi işyerlerinin olacağı çarşının Türkiye'de benzerinin bulunmadığı belirtildi. 

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  • 05.07.2022 15:24
  • Güncelleme: 05.07.2022 15:24
'Çarşı Melikgazi' projesinin temeli atılıyor

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, ‘Çarşı Melikgazi’ projesi ve temel atma programı hakkında bilgi verdi. Palancıoğlu, “Kızılırmak Caddesi üzerinde temelini atacağımız Çarşı Melikgazi, 2 katlı ve 7 bin metrekare alana sahip olacak. İçerisinde meyve sebze, et balık ürünleri, baharatçı, çiçekçi, pastane gibi sektörlerden esnaflar hizmet verecek. Bu projenin İrlanda'da, Barcelona'da, Macaristan Budapeşte’te örnekleri var. Türkiye’de benzeri yok. İlçemize güzel bir ticari ve sosyal mekân kazandırıyoruz. Proje tamamlandığında esnafımızın ve bölge halkının büyük bir ihtiyacını giderecek. 7 gün açık olacak ve esnaflar tarafından işletilecek” dedi. 

Çarşı Melikgazi’nin hayata geçirilmesi için hummalı şekilde çalışıldığını belirten Palancıoğlu, bu projenin kendisini çok heyecanlandırdığını söyledi. Palancıoğlu, vatandaşları 7 Temmuz Perşembe günü saat 15.00'te yapılacak temel atma törenine davet etti. Çarşı Melikgazi Projesi’nin, 1 - 1,5 senede tamamlanması planlanıyor.

1ha

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