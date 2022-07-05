Benzine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Akaryakıt grubu ürünlerinden benzine geçen hafta uygulanan indirimin ardından, bu gece yarısından geçerli olacak şekilde yeni bir zam gelmesi bekleniyor.

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  • 05.07.2022 15:20
  • Güncelleme: 05.07.2022 15:20
Benzine 1 liraya yakın zam bekleniyor

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma ve kurdaki yukarı yönlü dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde zam beklentisi oluşturdu. Akaryakıt sektörü kaynaklarından edinilen bilgiye göre benzinin litre fiyatına 96 kuruş zam uygulanacak. Yeni zam bu gece yarısından itibaren geçerli olacak. Bu arada 1 Temmuz’da benzine 2,13 lira, LPG’ye ise 1,75 lira indirim uygulanmıştı.  

Şu an 25,43 liradan satılan benzinin litre fiyatı beklenen zam sonrası 26,39 liraya yükselecek. Bilindiği üzere akaryakıt fiyatları, serbest piyasa koşulları gereği dağıtım şirketleri ve petrol istasyonlarına göre küçük çapta değişiklik gösterebiliyor.

1ha

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