Nihat Bozkurt, OSB başkanlık adaylığından çekildi
Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'nde (OGS) Yunus İmamoğlu ve yönetiminin istifasının ardından OSB yeni yönetimi için adaylığını koyan Nihat Bozkurt, Mehmet Yalçın'ın listesine dahil olarak adaylıktan çekildi.
- 13.06.2022 17:09
- Güncelleme: 13.06.2022 17:09
Kayseri OSB’de Yunus İmamoğlu yönetiminin istifasının ardından OSB yeni yönetimi, 24 Haziran’da yapılacak olağanüstü genel kurulda belli olacak. OSB’ne Sahip Çık Platformu adına adaylığını açıklayan Nihat Bozkurt, Mehmet Yalçın’ın listesine dahil olarak adaylıktan çekildi.
Kayseri OSB genel kurulunda diğer aday, Teknoloji ve Sanayi Bakanlığı tarafından görevden alınan ancak daha sonra yapılan genel kurulda döneminin faaliyetleri ibra edilen OSB eski başkanı Tahir Nursaçan oldu.
1ha
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