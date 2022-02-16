Niğde Kent Rehberi yenilendi

Nigde Belediyesi akıllı şehircilik uygulamalarına devam ediyor. Daha önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen E-imar ve Plan Askı Uygulamalarından sonra altyapısı yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kent Rehberi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

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  • 16.02.2022 16:43
  • Güncelleme: 16.02.2022 16:43
Niğde Kent Rehberi yenilendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nigde Belediyesi akıllı şehircilik uygulamalarına devam ediyor. Daha önce İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından hayata geçirilen E-imar ve Plan Askı Uygulamalarından sonra altyapısı yine İmar ve Şehircilik Müdürlüğü tarafından oluşturulan Kent Rehberi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, Vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak için her alanda çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bilgiye erişim noktasında teknolojinin bütün imkanlarını kullanıyoruz. İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüz tarafından kent rehberi yenilenerek hizmete sunuldu. Belediyemizin internet sitesinden erişilebilen Niğde Kent Rehberinde, kendi bünyemizde üretimini yaptığımız hava fotoğrafı, kadastro parselleri, adres, numarataj bilgileri, yapılar ve yapı fotoğraflarına en güncel haliyle ulaşma imkanını sunuyoruz. Ayrıca Kent Rehberi üzerinden E-imar uygulamasına hızlı erişim imkanını da sunuyoruz. E-imar uygulamasıyla aylık ortalama 6 bin sorgulama yapılmaktadır ve vatandaşlarımız belediyeye gelmeden güncel imar durum bilgisine ulaşmaktadır. Önümüzdeki süreçte de Akıllı şehir uygulamalarımıza devam edeceğiz inşallah" dedi.

İHA

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