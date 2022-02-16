İntihar girişimi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesinde bir şahıs binanın çatısına çıktı. Edinilen bilgiye göre kooperatif mağduru olan şahsın borçları üzerine intihar girişiminde bulunduğu iddia edildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bir süre vatandaşı ikna etmeye çalıştı.

İntihar girişiminde bulunan şahıs ikna edilerek binanın çatısından indirildi. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.