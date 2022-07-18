Niğde'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı
Niğde'de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
- 18.07.2022 12:54
- Güncelleme: 18.07.2022 12:54
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de jandarma ekiplerinin yaptığı uyuşturucu operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgiye göre Bor İlçesine bağlı Balcı ve Uluağaç köylerinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri kenevir bitkisi yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Ekiplerin belirlenen adrese düzenlediği operasyonlarda 10 gram kubar esrar, 5 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 1 adet tarihi sütun ele geçirdi.
Olayla ile ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
İHA
İlk Yorum Yazan Sen Ol!
BUNLARA DA BAKIN