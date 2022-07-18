Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor

Melikgazi Belediyesi'nin başlattığı tüm mahallelere yönelik temizlik çalışması Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesi ile devam etti.

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  • 18.07.2022 12:44
  • Güncelleme: 18.07.2022 14:20
Melikgazi Belediyesi, mahallelerdeki temizlik çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Melikgazi Belediyesi’nin başlattığı tüm mahallelere yönelik temizlik çalışması Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesi ile devam etti.

İlçe genelinde her hafta rutin olarak genel toplu temizlik çalışması yapıldığını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu; “Tüm ekip olarak belediyemiz gün boyunca iki mahallede temizlik çalışma yaptı. Mahalle mahalle topyekün çalışma yapıyoruz. Her alanda farklı çalışmalarımız devam ediyor. Bu haftada Tınaztepe ve Kocatepe Mahallesinde toplu temizlik çalışması yapıldı. Mahallelerde gerçekleştirdiğimiz genel temizlik çalışmalarında yollar yıkanıyor, kaldırım ve yol kenarları temizleniyor, süpürülüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, mahallelerde büyüyen otları makinelerle biçerken, yollar tazyikli su ile yıkanıyor, yol kenarları ve kaldırımlar titizlikle temizleniyor. Çalışmaların ardından kaldırım ve yol kenarlarındaki otların tekrar büyümemesi için ilaçlama yapılıyor, çöp konteynerleri yıkanarak dezenfekte ediliyor. Lütfen daha güzel bir çevrede yaşamamız için temizlik kurallarına uyalım” dedi.

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İHA

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