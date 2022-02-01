Niğde'de sis etkili oldu
Niğde'de gece saatlerinde oluşan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
- 01.02.2022 10:22
- Güncelleme: 01.02.2022 10:22
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Niğde’de gece saatlerinde oluşan soğuk hava ve sis hayatı olumsuz etkiledi.
Gece saatlerinden itibaren etkili olan sis, sabah da etkisini sürdürdü. Görüş mesafesinin 50 metreye kadar düştüğü şehirde sürücüler zor anlar yaşadı. Niğde Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri, takip mesafesini korumaları, sis farlarını yakmaları ve hız yapmamaları konusunda sürücülere uyarılarda bulundu.
İHA
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