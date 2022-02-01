Sivas'ta sis etkili oldu, göz gözü görmedi

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerken ilçede göz gözü görmedi.

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  • 01.02.2022 10:23
  • Güncelleme: 01.02.2022 10:23
Sivas'ta sis etkili oldu, göz gözü görmedi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde etkili olan yoğun sis nedeniyle görüş mesafesi oldukça düşerken ilçede göz gözü görmedi.

Sivas’ın Şarkışla ilçesinde bugün sabah saatlerinde yoğun sis etkili oldu. Görüş mesafesinin oldukça düştüğü ilçede sürücülerde zor anlar yaşadı. İlçede sis nedeniyle adeta göz gözü görmedi. İlçe sakinlerinden Mustafa Kılıç, “Şarkışla’mızda 1 haftadır yoğun kar yağışının verdiği aşırı buzlanma bugün sabah itibariyle yer yer görüş mesafesi 2 metrelere kadar düşen sis oluştu. Sabah aracımızla gelirken bayağı zorlandık. Kar berekettir’’ dedi.

İHA

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