Niğde'de Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu.

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  • 24.01.2022 15:25
  • Güncelleme: 24.01.2022 15:25
Niğde'de Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu hakkında suç duyurusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Niğde İl Başkanlığı, Sedef Kabaş, Engin Özkoç ve Aykut Erdoğdu için suç duyurusunda bulundu.

İl Başkanı Ömer Kılıç, Milletvekili Selim Gültekin ve parti üyeleri, adliyeye gelerek kişiler hakkında suç duyurusunda bulundu. İl Başkanı Kılıç, gazetecilere yaptığı açıklamada, milletin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanının ve milletin değerlerinin karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden aciz zihniyetin, bir kere daha kendisini gösterdiğini ifade etti. Basın ilke ve ahlakına saygı duymayan zavallı Kabaş’ın, tek misyonunun AK Parti ve Cumhurbaşkanına nefret kusmak olan televizyon kanalında yaptığı hakaretleri asla kabul etmediklerine söyleyen Kılıç, "Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı, bu milletin iradesini temsil eder. Milletin temsil edildiği Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret etmek gözü dönmüşlüktür, hadsizliktir, zavallılıktır. Hiçbir aklı selim sahibi, hakareti ifade özgürlüğü olarak nitelendiremez" dedi.

AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin ise, yüzde 52 oy almış Cumhurbaşkanına hakaret etmenin kimsenin haddi ve hakkı olmadığına belirterek, teşkilatlar olarak her zaman Cumhurbaşkanı’nın arkasında olduklarını ve yasal süreçleri takip edeceklerini ifade etti.

İHA

Kayseri Gündem
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