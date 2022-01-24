Kırşehir'de Sedef Kabaş ve CHP Milletvekilleri hakkında suç duyurusu

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş ve program konukları Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu hakkında Kırşehir Adalet Sarayına giderek suç duyurusunda bulundu.

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  • 24.01.2022 15:02
  • Güncelleme: 24.01.2022 15:02
Kırşehir'de Sedef Kabaş ve CHP Milletvekilleri hakkında suç duyurusu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AK Parti Kırşehir Teşkilatı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret ettiği gerekçesiyle tutuklanan Sedef Kabaş ve program konukları Engin Özkoç ile Aykut Erdoğdu hakkında Kırşehir Adalet Sarayına giderek suç duyurusunda bulundu.

Adliye çıkışında açıklamalarda bulunan AK Parti Merkez İlçe Başkanı Ali Demir, "Sistematik olarak partimize ve genel başkanımıza ilke, ahlak, hukuk tanımayan hakaret ifadeleriyle en ağır saldırılar gerçekleştirilmektedir. 14 Ocak tarihinde yayınlanan televizyon programında CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile CHP İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu ve Sedef Kabaş konuk olmuştur. Bu programda Kabaş, AK Parti Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hiçbir şekilde tahammülü mümkün olmayan ağır hakarette bulunmuştur. Öncesinde değişik zamanlarda bulunulmuş hakaretlere program konukları da hakarete sessiz kalarak ortak olmuşlardır. Ülkemiz diplomasiden askeri hamlelere sanayiden teknolojiye sağlıktan adalete yaptığı devrimsel kalkınma hamleleriyle tarih sahnesinde kutlu yürüyüşün devam etmektedir. Yapılan kalkınma hamleleriyle prangalarından kurtula ülkemiz itibar kazanmış ve uluslar arası arenada söz sahibi bir ülke konumuna gelmiştir." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın siyasette muhalefete sayısız mağlubiyetler yaşattığını aktaran Demir, "Halkın teveccühleriyle seçilmiş ve kazanan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın bu zaferlerini hazmedemeyen hazımsız güruh sistematik ve gözü dönmüş şekilde saldırılar düzenlemeye devam etmektedir. Cumhurbaşkanı ve milletin değerleri karşısında durmayı muhalefet yapmak zanneden bu aciz zihniyet bir kere daha kendisini göstermiştir. Siz saldırdıkça biz liderimizi daha çok seviyoruz. Ona daha sıkı sarılıyoruz. Siz saldırdıkça büyük Türkiye’nin büyük liderinin açtığı yolda devam eden yürüyüşümüzü daha kararlı sürdürüyoruz. Bu ülkeye hizmet etmekten başka derdi ve tasası olmayan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a hakaret etmek kimsenin haddi değildir. Cumhurbaşkanlığı makamı bu milletin iradesini temsil eder" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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