Niğde'de polis aracı şarampole devrildi: 3 polis memuru yaralandı
Niğde-Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.
- 23.07.2022 01:44
- Güncelleme: 23.07.2022 01:44
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde-Kayseri yolu Gümüşler Kavşağı mevkiinde içinde bölge trafik ekiplerinin olduğu polis aracı şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 polis memuru kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan polis memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
İHA
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