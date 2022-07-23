Nevşehir'de trafik kazası sonrası sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü

Nevşehir'de trafik kazası sonrası sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

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  • 23.07.2022 01:17
  • Güncelleme: 23.07.2022 01:17
Nevşehir'de trafik kazası sonrası sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir’de trafik kazası sonrası sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü.

2000 Evler Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi Medaş Kavşağındaki kırmızı ışıkta iki otomobil kaza yaptı. 50 ABE 246 plakalı Mercedes marka otomobil önündeki 34 DBK 768 plakalı Skoda marka otomobile arkadan çarptı. Kaza sonrası araçlarda maddi hasar meydana geldi. Taraflar önce sözlü tartışmaya başladı. Daha sonra kavgaya etmeye başladı. Kazayı ve tartışmayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda polis ekipleri sevk edildi.

Kaza yapan araçlardan birinin sürücüsü olduğu tahmin edilen bir vatandaş belindeki silaha davrandı. Polisin uyarılarına rağmen havaya bir el ateş eden sürücü polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis ekipleri olayda kullanılan silaha da el koydu.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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