Ambalajcıda çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde bir ambalajcıda çıkan yangında iş yeri küle döndü.

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  • 23.07.2022 00:09
  • Güncelleme: 23.07.2022 10:58
Ambalajcıda çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir ambalajcıda çıkan yangında iş yeri küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Alsancak Mahallesi 6. Cadde üzerinde bulunan ve ambalaj satan bir iş yerinde bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı. Çıkan yangında iş yeri kullanılamaz hale geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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İHA

Kayseri Gündem
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