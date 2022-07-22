Kayseri Şeker'den ‘işçilerin toplu açılış törenine katılımı zorunlu tutuldu' iddiasına yanıt geldi

İYİ Parti’nin Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Kayseri’de halka sesleneceği toplu açılış töreni öncesinde Kayseri Şeker'in çalışanlarına mesaj atarak mitinge katılımın zorunlu olduğunu ve yoklama alınacağını duyurduğunu iddia etti. Yapılan iddialar sonrasında Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, sosyal medya hesabından İYİ Partili Durmuş Yılmaz’a cevap vererek iddiaları yalanladı. Akay yaptığı paylaşımda, “Sayın Milletvekilim, sizi devlet adamı ve siyasetçi kimliğinizle takdir ederim. Bu mesaj Kayseri Şeker’in kurumsal olmayan, kimden ve nereden çıktığı belli olmayan bir mesaj. Kayseri Şeker iç duyurularını mesajla yapmaz, yazışmayla yapar. Yalnız yapanlara uymayınız” ifadelerini kullandı.