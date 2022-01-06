Niğde'de feci kaza: yolcular camdan yola fırladı

Niğde'de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcular arka camdan yola fırladı.

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  • 06.01.2022 17:39
  • Güncelleme: 06.01.2022 17:39
Niğde'de feci kaza: yolcular camdan yola fırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 2 otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında yolcular arka camdan yola fırladı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Merkez Selçuk Mahallesi Salı Pazarı Kavşağında meydana geldi. B.A. yönetimindeki 51 ABZ 136 hafif ticari araç ile 51 ABF 604 Plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobilin arka koltuğunda yolcu olarak bulunan Ahmet A. ve Nezaket A. kaza esnasından arka camdan fırlayarak yola savruldu. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslar tarafından Niğde Ömer Halisdemir Eğitim ve Araştırma Hastanesi acil servisine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının ağır olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

Kayseri Gündem
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