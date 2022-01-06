Bernard Mensah çalışmalarını sürdürüyor

Yukatel Kayserispor'un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, salonda antrenmanlarını sürdürüyor.

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  • 06.01.2022 17:39
  • Güncelleme: 06.01.2022 18:00
Bernard Mensah çalışmalarını sürdürüyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yukatel Kayserispor’un Ganalı oyuncusu Bernard Mensah, salonda antrenmanlarını sürdürüyor.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’da Bernard Mensah, bir an önce sakatlığından kurtulup futbola dönebilmek için çalışıyor. Yurt dışında ameliyat olduktan sonra Kayseri’ye gelen ve tedavisi sürdürülen Bernard Mensah, salonda çalışıyor.

Kendisi için hazırlanan özel programlar eşliğinde çalışmalarını sürdüren Mensah’ın ligin ikinci yarısının sonlarına doğru forma giyebilecek düzeye geleceği tahmin ediliyor.

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İHA

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