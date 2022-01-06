Bertolacci'nin forma numarası belli oldu
Yukatel Kayserispor'un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.
- 06.01.2022 17:17
- Güncelleme: 06.01.2022 17:36
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Andrea Bertolacci, 91 numaralı formayı giyecek.
Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor’un yeni transferi Andrea Bertolacci’nin forma numarası da belli oldu. İtalyan oyuncunun Kayserispor’da 91 numaralı formayı giyecek. Yukatel Kayserispor’un lisanslı ürünlerinin satıldığı store de satışa çıktı ve taraftarının kısa sürede yoğun ilgi göstermesi bekleniyor.
İHA
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