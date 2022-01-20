Niğde'de bin 803 AFAD gönüllüsüne kimlik verildi

AFAD Gönüllü Eğitim Programı'nda çevrimiçi, yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden 45 gönüllüye kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

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  • 20.01.2022 14:25
  • Güncelleme: 20.01.2022 14:25
Niğde'de bin 803 AFAD gönüllüsüne kimlik verildi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

AFAD Gönüllü Eğitim Programı’nda çevrimiçi, yüz yüze ve saha eğitimlerinde başarı elde eden 45 gönüllüye kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

Niğde Vali Yardımcısı Doğukan Mızrak, törende yaptığı konuşmada, Türkiye’de afet bölgesinde yer aldığı için sürekli afetlerin yaşandığını ifade etti. Afetlerde devletin imkanlarının seferber edilmesinin yanı sıra AFAD gönüllülerinin de sağladığı desteklerin önem arz ettiğini söyleyen Mızrak, bilgilerini, saha deneyimlerini, gönüllülük esasına göre hiçbir maddi çıkar beklemeden destek olan gönüllülere teşekkür etti. Mızrak, Niğde’de AFAD gönüllü sayısını bin 803’e çıkardıklarını anlatarak, "AFAD Başkanlığımızın da gönüllülük sistemine verdiği değer sonucunda sizlere kimlik kartlarınızı takdim edeceğiz. Sunduğunuz katkılardan dolayı sizlere sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz" dedi.

AFAD Gönüllü ve Bağışçı İlişkileri Dairesi Başkanı Mehmet Akif Can ise, afetlerin Türkiye’nin bir gerçeği olduğuna dikkat çekti. AFAD koordinasyonunda bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve AFAD gönüllüleriyle afetlere hazır bir Türkiye oluşturmaya çalıştıklarını dile getiren Can, gönüllülerin aldığı misyonun çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu çalışmalar esnasında profesyonel ekiplerimizin yanında vatandaşlarımızın o zor anlarında en büyük destekçisi sizler oldunuz. Bu anlamda bütün AFAD gönüllerine teşekkür ediyorum. 2022 yılında AFAD gönüllülük sistemini daha güzel bir yapı haline getirmek istiyoruz. Şu an 6 bin civarında destek AFAD gönüllümüz var, saha eğitimlerini alan gönüllerimiz. Temel AFAD gönüllüsü de 435 bin seviyelerine yaklaştı.Saha eğitimlerini alansizler de 6 bin kişilik destek AFAD gönüllüsüne dahil olacaksınız. İnşallah bu seneTürkiye genelinde20 bin daha destek AFAD gönüllüsü yetiştirmek istiyoruz. Özellikle İstanbul, İzmir, Ankara gibi illerimizde nüfusun çok olduğu Kahramanmaraş ve diğer büyük şehirlerimizde daha fazla destek AFAD gönüllüsünü yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı.

Konuşmalarında ardından AFAD gönüllülerine kimlik kartları ve sertifikaları verildi.

İHA

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