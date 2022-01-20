Kayseri'de taksi ücretlerine zam geldi

Kayseri’deki en son 30 Haziran 2021’de güncellenen taksi tarifeleri yeniden zamlandı. Yeni fiyat listesine göre; eskiden 15 lira olan kısa mesafe (indi-bindi) ücreti 25 liraya, 6 lira olan ilk açılış ücreti 8 liraya, 6 lira olan kilometre birim ücreti 7 lira 50 kuruşa, 60 kuruş olan her 100 metrede birim mesafe ücreti 75 kuruşa, 50 kuruş olan birim zaman fiyatı 75 kuruşa, 75 kuruş olan 6-40 kiloyu aşan bagajlar için fazlalık kısım ücreti 1 liraya ve 6 lira olan hizmete giriş ücreti 8 liraya yükseldi.