Babacan: 'Bu kriz el yapımı bir krizdir'

Partisinin il teşkilatlarıyla bir araya gelmek ve bir dizi ziyaretlerde bulunmak için Kayseri’ye gelen Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, burada gazetecilerle bir araya geldi. Ülkede son 20 yılda 3 kriz görüldüğüne değinen Babacan, “2001-2002 krizi, 2007-2008 krizi ve 2018’den itibaren ülkemizde ekonomik kriz görülüyor. Tabloya baktığımızda gerçekten 20 banka batmıştır ve bu bankaların yüksek bir kamu borcu vardı. Ciddi bir faiz borcu vardı. Hazine yüzde 66 borçlanıyordu. Türkiye iflas etti edecek noktasındaydı. 2001 krizinden sonra Toparlanmak 2 yılı aldı. Enflasyon tekli rakamlara indi. Yüzde 5 ekonomik daralma yaşadık. Ekibimizle beraber ekonominin başına geçmemiz talep edildi. Bu krize geldiğimizde her ne kadar yoksulluk yaygınlık olsa da Türkiye’nin bugünkü ekonomik Tablosu kısa zamanda toparlanacak kriz olarak tamamlıyoruz. Çünkü yerli ve milli bir kriz. Gerçek enflasyona baktığımızda bizim kadar yüksek enflasyon yaşanan ülke yok. Bakmayın Cumhurbaşkanı’nın faizi indirdim dediğine indirdiği faiz bankaların faizi. Esnafın tüccarın vatandaşın faizi düşmedi tam tersine artış var. Dünyaya baktığımızda görülmemiş bollukta bir para var. Bu kadar büyük miktarda paranın bedava olduğu dönem yok. Dolayısıyla bu kadar bolluğun olduğu bir dünyada yaşanan krizi iyi bir yönetimle çözmek mümkün. 1 ayda dahi toparlarız. Günlük hayatta toparlanmaya başladığını görmek işte 6 ayımızı alır. Hazıra dağ dayanmaz. Dolayısıyla işi kökünden ele almadan havuzun dibinden çatlakları kapatmadan ne kadar kaynak gelirse gelsin boş” diye konuştu.

“ABDULLAH GÜL’ÜN PARTİMİZLE İLİŞKİSİ YOK”

Babacan, Abdullah Gülle olan samimiyeti ile ilgili, “Abdullah Gül’le bizim ilişkilerimiz yakın olmuştur. Ara ara görüşürüz. Kendisinin birikimlerini ben önemsiyorum. Gül görevinden ayrılırken ben siyasettin içerisinde yer almayacağım dedi dolayısıyla partimizle ilişkisi yok. Partimizi kurulurken sadece yeni bir partinin ülke için iyi olacağını ifade etti bizlere. Onun dışında partimizle ilgisi yok” şeklinde konuştu.