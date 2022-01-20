Yeşilhisar'da depo çatlatan soğuk

Kayseri’de kar yağışı sonrası soğuk hava etkili oluyor. Soğuklar olumsuzlukları da beraberinde getirdi. Dün, Yeşilhisar ilçesine bağlı Ovaçiftliği Mahallesi’nde sıcaklık eksi 13 dereceye kadar geriledi. Aşırı soğuklar nedeniyle Sultan Sazlığı Milli Parkı’nın da içinde bulunduğu mahallenin içme suyu deposunun ana borusunda çatlak oluştu. Suyu mahalleye taşıyan borular soğuğa bağlı don olayı nedeniyle yarıldı. Tonlarca su boşa akarken, mahalleli de susuz kaldı.

İhbar üzerine, KASKİ Yeşilhisar ekibi bölgeye ulaştı. KASKİ mekanik kaynak ekibi de geldi. Borunun tamir işlemine hemen başlandı. KASKİ çalışanı Yusuf Ünaldı’dan alınan bilgiye göre 2-3 saat içinde mahalleye suyun tekrar verilebileceği bildirildi.