Niğde'de 72 bin öğrenci karne aldı

Niğde'de 353 okulda eğitim gören 72 bin 19 öğrenci, karnelerini aldı.

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  • 21.01.2022 13:01
  • Güncelleme: 21.01.2022 13:01
Niğde'de 72 bin öğrenci karne aldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde’de 353 okulda eğitim gören 72 bin 19 öğrenci, karnelerini aldı.

Merkez Mehmet-Emet Aydoğan İlkokulu’nda düzenlenen karne törenine Niğde Valisi Yılmaz Şimşek katıldı. Vali Yılmaz Şimşek; sınıfları gezerek, öğrencilere karne ve hediyelerini verdi. Vali Şimşek, öğrencilerin tatili en iyi şekilde değerlendirmelerini istedi. Niğde’de 72 bin 19 öğrencinin karne sevinci yaşadığını ifade eden Vali Şimşek; "15 günlük dinlenme sürecinde öğrencilere bol bol kitap okumalarını tavsiye ediyorum. Öğretmenlerimiz özellikle bu tatilde çocuklarımıza ödev vermediler ki çocuklarımız dinlensinler, deşarj olsunlar. Öğrencilerimiz, kitap okumanın yanı sıra aileleriyle kültür varlıklarımızı ziyaret edebilirler, sinema gibi kültürel faaliyetlerde bulunabilirler. Öğrencilerimizin tatilde iyi dinlenip, oynayıp stres atıp, ikinci döneme hazırlıklı bir şekilde gelmelerini istiyoruz” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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