DEAŞ'ın keskin nişancısı tutuklandı
Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün sözde keskin nişancısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
- 21.01.2022 12:58
- Güncelleme: 21.01.2022 12:58
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Kırşehir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan örgütün sözde keskin nişancısı, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
Kırşehir’deki ikametinde polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu Mohammed İbrahim Yahya Al-Saegh’in DEAŞ içerisinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği ve örgütün keskin nişancılarından olduğu belirtilmişti. Al-Saegh, çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.
İHA
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