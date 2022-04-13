Niğde'de 4 buçuk milyon adet kaçak Makaron ele geçirildi
Niğde'de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.
- 13.04.2022 16:46
- Güncelleme: 13.04.2022 16:46
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
Niğde’de polis ekiplerinin yaptığı çalışmalarda gümrük kaçağı 4,5 milyon adet dolu makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, ihbar üzerine Adana-Niğde Otoyolu Eminlik gişelerinde bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramalarda aracın kasasında 4,5 milyon adet dolu makaron bulundu.
Bulunan materyallere el konulurken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
İHA
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