Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon'da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası'ndan bronz madalya ile döndü.

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  • 13.04.2022 16:42
  • Güncelleme: 13.04.2022 16:42
Nevşehirli Yüzücü Trabzon'dan Bronz Madalya ile döndü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren, Trabzon’da düzenlenen Küçükler Bireysel Uzun Kulvar Şampiyonası’ndan bronz madalya ile döndü.

Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini sürdüren Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü, geçtiğimiz günlerde Trabzon’da 27 şehirden 102 kulüp, 141 bayan, 287 erkek sporcunun katıldığı 13-14 Yaş Küçükler Bireysel Türkiye Şampiyonası’na 4 sporcu ile katıldı. Şampiyonada sporcumuz Rüzgar Biçimveren, 200 metre karışık stilde ‘Best Time’ yaparak bronz madalyanın sahibi oldu.

Nevşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Savran, Nevşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü Yüzme Takımı sporcusu Rüzgar Biçimveren ve Antrenörü Eyüp Emre Cıncık’ı tebrik etti.

İHA

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