Niğde Belediyesi'nden Şefkat Çınarları Projesi

Niğde Belediyesi tarafından yürütülen ve Niğde'de yaşlıların ihtiyaçlarını mobil ekiplerce karşılayacak olan Şefkat Çınarları Projesi basına tanıtıldı.

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  • 15.04.2022 16:44
  • Güncelleme: 15.04.2022 16:44
Niğde Belediyesi'nden Şefkat Çınarları Projesi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Niğde Belediyesi tarafından yürütülen ve Niğde’de yaşlıların ihtiyaçlarını mobil ekiplerce karşılayacak olan Şefkat Çınarları Projesi basına tanıtıldı.

Niğde Belediyesi Ek Hizmet Binası’nda düzenlenen projenin tanıtım toplantısına, Vali Yılmaz Şimşek ve Belediye Başkanı Emrah Özdemir, kurum müdürleri ve muhtarlar katıldı. Niğde Belediyesi tarafından yürütülen “Şefkat Çınarları Projesi" çerçevesinde, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak. Niğde Valiliğin koordinasyonunda Belediye tarafından yürütülen, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Yaşlı Destek Programı (YADES) tarafından desteklenen "Şefkat Çınarları Projesi" çerçevesinde, 65 yaş üstü yardıma muhtaç kişilerin ihtiyaçları, oluşturulacak mobil ekiplerle karşılanacak.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, "Bu projenin 9 ay sürecek bir uygulama süresi var bu süre dolduktan sonra projeyi belediye olarak devam ettireceğiz. Gerçekten çok hayırlı bir iş. Evleri ziyaret ettiğimizde bunu görüyoruz. Ekibimizdeki görevliler, yaşlılarımızın sağlığını kontrol edecek, evinin temizlik ihtiyacı varsa onu giderecek. Onların her türlü ihtiyacını giderecekler. Kimsesi olmayan, yarınla alakalı sıkıntısı, endişesi olan hiçbir yaşlı bırakmadan şehrimize bu güzel hizmetleri vermeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İHA

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